Siyaset Erdoğan, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

Erdoğan, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

Siyaset

Erdoğan, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 9'uncu yılında yad etti.

13 Ocak 2021, Çarşamba 21:45 Son Güncelleme:
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Recep Tayyip Erdoğan, yeni katıldığı Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesine birlikte yıllarca omuz verdiğimiz Rauf Denktaş'ı unutmayacağız. Vefatının dokuzuncu yılında 2004 yılından bir fotoğraf karesiyle, Rauf Bey'i rahmetle yad ediyorum..."

AA

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