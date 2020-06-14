Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. İslam Ekonomisi Konferansı'nda konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarını dikkate almıyoruz. Vatandaşlarımıza dönük ekonomik destek paketleri hazırladık. Daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratacağız. Ticaret ve turizm yeniden canlanmaya başladı. Önümüzdeki dönemde bu ilgiyi fırsata çevirerek krizden çıkmayı planlıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Tüm dünyada köklü değişiklerin yaşanacağı yeni bir döneme girmiş bulunuyor. Bu salgın hayatımızın her alanını etkilemektedir. Salgının artçı sarsıntılarına şimdiden şahit oluyoruz.

Her ne kadar bu salgın öncelikle sağlıkla ilgili olsa da sonuçları itibarıyla hayatımızın hemen her alanını etkilemektedir. Sadece maddi zenginliğin sosyal adalete ve eşitliği temin etmeye yetmediği, bu süreçte acı bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Salgının gün yüzüne çıkardığı adaletsizlikler de vardır. Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske temin etmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetini sağlayamadığını gördük. Utanç verici sahnelerle karşılaştık.

Türkiye olarak bu salgın dönemini en az ağır hasarla atlatan ülkelerden biri olduk. Gelir durumu ne olursa olsun hiç bir insanımızı yalnız bırakmadık.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarını dikkate almıyoruz. Vatandaşlarımıza dönük ekonomik destek paketleri hazırladık. Daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratacağız. Ticaret ve turizm yeniden canlanmaya başladı. Önümüzdeki dönemde bu ilgiyi fırsata çevirerek krizden çıkmayı planlıyoruz.

İstihdam rakamlarında da olumlu bir ivme yakaladık. Kendi insanımızın ihtiyaçlarını karşılamanın yanında dünyanın 125 ülkesine sağlık yardımında bulunduk.

2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını göstermişti. Objektifliğini ve inandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini nazar-ı dikkate almıyoruz.

Normalleşme takvimini hayata geçirmemizle birlikte üretim, ticaret ve turizm yeniden canlanmaya başladı. Finans açığı konusunda katılım finansı öncü bir yol oynayabilir.

Önümüzde yeni fırsat pencerelerinin açılacağına inanıyorum.

Obez faiz sistemine karşı çare İslami ekonomi ve finans modelidir. İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır. Aşırı finanslaşma toplumsal ve insani maliyetlerin dikkate alınmadığı sadece rant kaygısıyla hareket eden obez bir ekonomik model ortaya çıkarmıştır.

Devlet desteğiyle katılım esasına göre çalışan kurumlarımızın sayısı 6'ya çıktı.



