Erdoğan kritik konferansa katılacak

Dünya, yarın Almanya'nın başkenti Berlin'e kilitlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'deki Libya Konferansı'na katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin siyasi çözüm için yürütülen çabalara başından beri desteklediği belirtildi. Açıklamada, "Zirvede Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.



