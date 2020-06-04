Türkiye Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile kasım ayında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması yapmıştı.

Moskova ve eş zamanlı Ankara ziyaretleri gözleri yeniden Libya’daki gelişmelere ve atılabilecek yeni adımlara çevirdi. Edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşecek görüşmede üç madde temel gündemi oluşturacak; “Doğu Akdeniz’deki durum ve petrol arama faaliyetleri”, “Hafter’in etkinliğini yitirmesi” ve “barış süreci ve ateşkes”.

Adım atmaya başlanacak

Tüm bu konu başlıkları çerçevesinde Türkiye-Libya ilişkileri ile Doğu Akdeniz’deki son durum değerlendirilecek. Erdoğan’ın Kasım 2019’daki Sarrac’la kritik buluşmasında imzalanan, “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması ve Askeri İşbirliği Anlaşması”nın uygulama detaylarının görüşüleceği toplantıda, Doğu Akdeniz’deki yeni petrol arama faaliyetleri değerlendirilecek. Türkiye, kendi sahasında petrol arama faaliyetlerine ilişkin adımlarını atmaya başladı. Türkiye ile Libya’nın, Libya’ya ait alanlarda petrol arama konusunda işbirliği de bir başka önemli görüşme başlığı. Libya meşru hükümeti daha önce bu konuda ılımlı mesajlar vermişti.

Ateşkes görüşmeleri

Rusya’nın desteklediği Wagner güçlerinin yanı sıra BAE, Mısır gibi ülkelerin de desteğine karşın, UMH güçleri Türkiye ile yaptıkları askeri işbirliğinden bu yana Hafter’i geriletiyor. Hafter güçlerine karşı atılacak yeni adımlar toplantıda ele alınacak. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkede savaşan tarafların 3 ay önce askıya alınan ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiklerini açıkladı.





Anlaşmaya binaen Türkiye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyor. Türkiye ve Libya'nın anlaşma çerçevesinde Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarında da işbirliği yapması bekleniyor.

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