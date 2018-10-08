Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp Suudi gazeteciyle ilgili açıklama

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye - Macaristan arasında verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. 5 yıl aradan sonra bugün Cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunuyorum. Macar dostlarımızın mehmetçikle aynı saflarda çarpışmalarını unutmamız mümkün değildir.

16. yüzyılda Macar topraklarına kadar Derviş Gülbaba'nın tekkesi bugüne kadar mevcudiyetini korumuştur. Macar halkı tarafından da halen Gül Tepesi olarak adlandırılmaktadır.

Türkiye ile Macaristan sadece kültürel konularda değil her alanda mükemmel ilişkilere sahiptir. 2019 ilkbaharında da yeni toplantımızı gerçekleştireceğiz. Macaristan'da yapacağımızı bir sonraki toplantı da ortaklığa yeni bir hareketlilik getireceğine inanıyorum.

Tabii Macaristan'la 2,6 milyar dolarlık bir rakamı yakaladık. Ortak hedefimiz bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmaktır.

Asya'yala Macaristan arasındaki ilişkilerin güçlenmesi konusunda destek vereceğiz.

Sayın dostum Orban'a FETÖ konusunda verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.

(Türkiye'deki mülteci sayısı) Şu anda Türkiye'de Suriyeli olarak 3,5 milyon, Iraklı olarak da 500 bin mülteci var. Suriyeli ve Iraklılar şu an kamplarda ya da ülkemiz içinde bulunuyor. Afrin, Cerablus, El-Bab 250 bin Suriyeli geri döndü. Mülteci konusunda her türlü tedbiri alıyoruz.

(Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı) Bu olayın ülkemizdeki Suudi Arabistan'daki Başkonsolosluk'da cereyan etmiş olması bizler için çok çok önemli. Bu süreci takip etmek bizim hem siyasi hem de insani görevimizdir. Nişanlısı dışarıda bekleyen bir kişi dışarıya çıktıktan sonra ortaya çıkmaz mı?

Bunu uluslararası camiada akışı nedir biliyoruz. Ayın 2'sinden bu yana şuan elimizde herhangi bir belge yok. İşin hem hukuki hem adli hem idari konuyla ilgili tüm çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz bir an önce hedefe ulaşabilmek. Başkonsolosluk yetkilileri buradan çıktı diyerek kendini kurtaramaz. Eğer çıkmış olsa dahi ispat etmek zorundasınız. Türk makamlarına nerede diye soranlar bu nasıl oldu diye sormaları lazım.Tüm giriş çıkışlar inceleniyor. Bu giriş çıkışlarda Suudi Arabistan'dan gelenler var. Başsavcılık konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Savcılığın vereceği raporu bekleyeceğiz.

Orban'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türk heyeti zaten biliyor ki Macaristan'da Macar silahlı kuvvetlerinin güçlendirmesi için enerjimiz ve paramız kalmadı ve silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesinde Türkiye'den destek bekliyoruz. Hem savunma sanayinden hem de tecrübelerinizden.

Bugün ekonomik sorunlardan da gündeme geldi. Türkiye'nin ekonomisi en kuvvetli ekonomiyi temsil ediyor. Sayın Erdoğan'ın amaçlarını da biliyoruz. Amacı Türkiye dünyanın 10 kuvvetli arasına getirmek. Türk heyeti zaten biliyor ki Macaristan'da Macar silahlı kuvvetlerinin güçlendirmesi için enerjimiz ve paramız kalmadı ve silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesinde Türkiye'den destek bekliyoruz. Hem savunma sanayinden hem de tecrübelerinizden.

Bugün ekonomik sorunlardan da gündeme geldi. Türkiye'nin ekonomisi en kuvvetli ekonomiyi temsil ediyor. Sayın Erdoğan'ın amaçlarını da biliyoruz. Amacı Türkiye dünyanın 10 kuvvetli arasına getirmek.

Başarılı bir görüşmeyi bitirdik. Türkiye - Macar ilişkileri nereden bakarsak bakalım başarıldır. Bizim amacımız çok daha başarıya ulaştırmak. Bunun için ekonomik şartları korumamız gerekiyor."