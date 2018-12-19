Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemizin ve milletimizin maziden atiye uzanan, kendi alanlarında yaptıkları değerler için şükranlarımı sunuyorum. Bize göre kültür, tıpkı bayrak, ordu, para gibidir. Kültür, bir milletin bağımsızlığının sembollerinden biridir. Millet olarak topyekûn bir mücadeleyle kültür sanatı ileriye taşıyabiliriz. Kültür sanat alanında yeni ve büyük adımları hep beraber atacağız.

Eğitim ve kültür sanat politikalarında arzu ettiğimiz mesafeyi kaydedemedik. Dilimiz öylesine bir değişime uğramıştır ki, her alanda bu sıkıntının emarelerine şahit olabiliyoruz. Türkiye'nin son bir asrı siyasi ve sosyal alanlarının yanında kültür sanatta da büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemi ifade ediyor.

MEHMET AKİF'İN EVİ MÜZE OLUYOR

Mehmet Akif Ersoy'un fikir mirası bile önümüzde yeni yollar açacak zenginliktedir. İstiklal Marşı milletimizin yeniden ayağa kalkışının destanı olan Çanakkale şiiri Mehmet Akif'in ismini tarihe altın harflerle kazımıştır. Mehmet Akif'in hayatı ve eserleri başlı başına milletimize verilmiş bir ödüldür. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Mehmet Akif'in İstiklal Caddesi'nde bulunan Mısır Apartmanı'nın 4. katındaki evini Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştürüyoruz.

"ÜLKENİN YENİ AKİFLERE, NEŞET ERTAŞLARA İHTİYACI VAR"

Türkiye'nin yeni Akiflere, Tanpınarlara, Arif Nihat Asyalara, Kemal Tahirlere, Dede Efendiler, Itriler, Neşet Ertaşlara ihtiyacı var. Yeni Aşık Veyseller yetiştirmeden özgürlüğümüzü koruyamayız. Mimar Sinan gibi kendi alanında asırlar süren ekoller oluşturacak mimarlar yetiştirmeliyiz. Ömrüne 800’e yakın bir proje sığdıran bir isim Sinan.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü.





Türker İnanoğlu ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.