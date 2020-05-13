Mektubunda “Bizler 15 Temmuz'da vatanımız için nasıl bir ve beraber olduysak bugün de hastalık sebebiyle mağdur olan kardeşlerimizin yanında bir ve beraber olmalıyız. Maddi varlığım olarak bir tek yüzüğüm var onu da çorbada benimde tuzum olsun diyerek bu hayır kampanyasına gönderiyorum" ifadelerini kullanan Mukadder Öksüz'ün bu anlamlı mektubuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ülkemiz için göstermiş olduğunuz kadirşinaslığı unutmamız mümkün değil" diyerek teşekkür etti.

Bugüne kadar Milli Dayanışma Kampanyası'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara aktarılmak üzere 2 milyar liranın üzerinde bağış toplandı.

'En zor günlerimizde bir ve beraber olmasını bilen milletiz'

Milli Dayanışma Kampanyası'na kendisi için manevi değeri yüksek olan altın yüzükle destek olan Mukadder Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi aramasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Yüzüğü başkalarına örnek olması amacıyla kampanyaya bağışladığını belirten Öksüz, şunları ifade etti:

"Yüzüğün manevi değeri vardı ama hiçbir şey vatanımızdan kıymetli değil. Çünkü vatan olmazsa ne yaşayacak evin olur, ne ailen olur, ne yiyeceğin ekmeğin olur. Biz de vatanımız için varız. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah onu daima kötülüklerden korusun, uzun ömürler versin ona. Benim gelir kaynağım yok. Az da olsa başkalarına bir örnek olması, Cumhurbaşkanımızın bizim daima kendisinin arkasında olduğumuzu bilmesi için o mektubu gönderdim. Yoksa başkası bilsin, medya duysun diye değil. Yapılan hayrın gizli olması bizim için de önemli ve işin bu noktaya gelmesini zaten ben hiç istemezdim, istemiyordum da. Ben bu hayrı devletim güçsüz yahut da buna muhtaç diye mi gönderdim? Hayır, asla. Devletimiz çok güçlü, hem de çok güçlü. Yüzölçümü belki o kadar büyük değildir ama dünya ülkelerinden daha da güçlü. Niye? Her zaman en zor günlerimizde, her yerde bir ve beraber olmasını bilen milletiz. Bunu daima da gösterdik."





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