Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Tarihimizde istihbarata her zaman çok büyük önem verilmiştir. Önemli saldırıların önlenmesinde rol almıştır. Ülkemizin ve milletimizin istihbarat teşkilatına olan inancı hiçbir zaman azalmamıştır.

Devletimizin ve milletimizin bekası için önemlidir. MİT'e her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

Günümüz şartları Milli İstihbarat Teşkilatı daha da güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Dünyanın adeta yeniden yapılandığı bir dönemden geçiyoruz. Karşı karşıya olduğumuz tehditler sürekli değişiyor. Yeni dönemin en büyük tehdidi terördür.









Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu, yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir.

MİT son dönemde Kuzey Irak'ta PKK'nın lider kadrosuna yaptığı operasyonlarla örgütün kendini en güvende hissettiği yeri başlarına geçirmiştir. Özellikle Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren MİT sahada aktif rol oynuyor. Sınır ötesi harekatların başarıya ulaşmasında bunun rolü büyük. Teşkilat şimdi de Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Başarılı çalışmalarını gördükçe biz de teşkilta olan desteğimizi artırdık. MİT, istihbarat toplama tecrübesini teknoloji ile harmanlamış Suriye'de olduğu gibi sahada fiilayata dökmüştür.

FETÖnün kurumlarımızdan temizlenmesiyle birlikte başarı arka arkaya gelmeye başlamıştır.

Devlete ait verilerin tek yerde toplanmasını sağlamak zorundayız. Güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyon iç ve dış güvenliğimiz için önemlidir. Devletimizin ve milletimizin teşkilatımızdan beklentisi yüksektir. Her geçen artan tehditlerin büyüklüğü beklentimizi de artırıyor. Bu mücadeleyi sadece değil sanal ortamda da yürütmemiz gerekiyor. İnternetin teröristlerce casuslarca oldukça etkili kullandığı bir dönemde teşkilatın siber alana eğilmesi kaçınılmazdır.

MİT'in isimsiz kahramanları gerektiğinde derviş gerektiğinde akıncı misali görevlerini yerine getirmeyi sürdüreceklerdir. Yeni hizmet binamızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyor sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.







