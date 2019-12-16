Dar gelirlileri kolaylıkla ev sahibi yapacak sosyal konutlar için başvurular bugün başladı. Başvuru süresi 15 Ocak’ta sona erecek.

Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak başvuruda 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırılacak. Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar ödedikleri katılım bedelini geri alabilecek.





Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek. 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.









İşte başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikâmet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak.

TOKİ’den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak.

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak.

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak.

Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL’nin üstünde olmamak. (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.)



