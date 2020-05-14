Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
14 Mayıs 2020, Perşembe 23:19 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
AA