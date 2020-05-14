Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

AA





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