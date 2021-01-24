Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
24 Ocak 2021, Pazar 23:56 Son Güncelleme:
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Kaçırılan personelin kurtarılması için girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Erdoğan, kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.
AA
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