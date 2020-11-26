Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne Canlı Bağlantı ile katıldı. "Geniş bant internet abone sayısı 77 milyonu, sabit geniş bant abone sayısı 14 milyonu, fiber abone sayısı 3.5 milyonu, makineler arası iletişim abone sayısı 6 milyonu geride bıraktı." diyen Erdoğan, "Bilindiği gibi 2016'da 4.5G'ye geçmiştik. Şimdi 5G sürecindeyiz. O zaman da ben bunu ifade ettim ama anlaşılmakta biraz zorlandık." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz." diye konuştu.

Erdoğan: O zaman da ifade ettim ama anlaşılmakta zorlandık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne Canlı Bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Bilindiği gibi 2016'da 4.5G'ye geçmiştik. Şimdi 5G sürecindeyiz. O zaman da ben bunu ifade ettim ama anlaşılmakta biraz zorlandık." dedi. Erdoğan, "Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

"Corona virüs salgını bu sarsıntısıyı hızlandırmıştır"

"Her yenilik gibi dijitalleşme de yeni sorunları getiriyor. Çevremizdeki tüm ilişkileri kökten değiştiren bu olgunun dışında kalmak olmaz.

Maddi-manevi tüm ihtiyaçlarıyla insana hizmet için çalışmayan her mekanizma sonuçta zulüm üretir.

Kadınların karşı karşıya bulunduğu şiddet ve ayrımcılık gibi sorunlarla ilgili çok büyük hassasiyet gösterdik. Teknolojinin tüm imkanlarını kullandık.

Kadının gücünün de kendisine duyulan saygıdan ve haklarını kullanabilme imkanından kaynaklandığını unutmadan yolumuza devam edeceğiz.

Dünya yaklaşık 1 asırdır süren küresel, siyasi ve ekonomik güç dengelerinin sarsılmasının sancılarını yaşıyor. Corona virüs salgını bu sarsıntıyı hızlandırmıştır.

"Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz"







