Türkiye Erdoğan onayladı! Kamu çalışanları 24 Nisan'da izinli olacak

Erdoğan onayladı! Kamu çalışanları 24 Nisan'da izinli olacak

Türkiye

Erdoğan onayladı! Kamu çalışanları 24 Nisan'da izinli olacak

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü izinli sayılacak.

21 Nisan 2020, Salı 17:04 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması zorun hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür.

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