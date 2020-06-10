Türkiye Erdoğan operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin ailesiyle görüştü

Erdoğan operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin ailesiyle görüştü

Türkiye

Erdoğan operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve Londra'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından Türkiye'ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

10 Haziran 2020, Çarşamba 22:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan bebeklerin ameliyatının başarılı bir şekilde geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti ve çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bebeklerin ve ailenin yanında olacağını belirten Cumhurbaşkan Erdoğan, devletin bütün vatandaşlarına tüm imkanlarıyla sahip çıkmayı sürdüreceğini vurguladı.

İkizler hava ambulansı ile yurda getirilmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer-Fatma Evrensel çiftini, evlatları Derman ve Yiğit ile birlikte rehabilitasyon sürecinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı ile bugün yurda getirilmişti.

AA


İlgili Haberler
Siyam ikizleri Derman ve Yiğit, ülkeye getirildiOperasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizlerinden ilk görüntüler geldi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
AYM Başkanı: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye bu yoldan geri dönemez
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca: Corona virüse doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı