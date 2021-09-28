Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmaları sürerken peş peşe açıklamalar geliyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener adaya olmayacağını duyurdu. Şimdi gözler CHP'de ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda... Muhalefet parlamenter sisteme geri dönüleceğini dile getiriyor. Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer köşesinde son dönemin çok konuşulan parlamenter sisteme dönüş tartışması ile ilgili iki yazı kaleme aldı...

İşte o yazılar...

Şaka gibi

Parlamenter Sistem’e döneceksek, eh, o da bir sistemdir. Ancak ne zaman?

- Kaç sandık sonra? Yani kaç yıl sonra?

Esasen Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50+1 barajıyla zor yolu seçmiştir. Halbuki öbür sistemde iktidara gelebilmek için 1’inci parti olmak yetiyor. En azından koalisyon ortağı.

Erdoğan şimdi çıkıp şakacıktan bile dese ki: - Parlamenter Sistem’e hemen dönme kararı aldım. Yarından tezi yok...

Kimbilir ortalık nasıl karışır? İttifak dahil her şey tarumar olur. Olur da, muhalefete bundan daha kötü bir şaka olamaz.

Kayda geçsin

Millet ittifakı, seçimi ‘seçimden evvel’ kazanma çabasında. İyi bir yol.1 yılda yapacağı işleri 2 yılda, 3 yılda yapacağı işleri seçimi kazanmış gibi sayıp döküyor. Dış politikayı 180 derece değiştireceğini ilan ediyor... vs.

Bu inanmışlık, siyasette çok mühimdir. Örgütleri motive eder. Partilerin bütün organlarını zinde tutar. Ve seçmenin yüksek katılımını sağlar.

Ama ölçüyü kaçırmamak şartıyla. Ölçü kaçarsa ne olur? Felaket olur. Ciddiyet gider. Ve geriye sadece erken öten horoz kalır.

“Şu koltuk senin, bu koltuk benim, öbür koltuk falancanın” türü peşin paylaşımlar kamuoyunda iyi karşılanmayacağı gibi, genel siyasetin düzeyini de düşürür. Yani seçimi seçimden evvel kazanmak ince bir sanattır.

Eğer beceremezsen ters teper. Bunu da kayda geçmiş olalım.

İki nokta

Akşener, aday olmadığını defalarca açıkladı. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu elinin tersiyle itip reddeden ilk siyasetçi olarak tarihe geçti, bravo.

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Ayrıca, olmayan bir Başbakanlığa talip olduğunu söyleyerek de siyasette yepyeni bir çığır açtı, bir bravo daha.

Ne sorunu?

Arkadaş, Kürt Sorunu’nu çözecek. Büyük lider. Lakin Kürt Sorunu nedir, söylemiyor.

Neleri çözeceksin bey?

- Madde madde say şunu. Her önüne gelen, Kürt Sorunu diye yuvarlak bir laf edip geçiyor. Bu defa geçemezsin.

- Say bakalım. Bize yuttursan bile HDP’ye yutturamazsın.







