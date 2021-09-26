Erdoğan, Pıt Pıt Şeker ile fotoğraflarını paylaştı! 'Güncel gelişmelere pek meraklı'
Sosyal medya hesabından torunu Aybike'nin kedisiyle olan fotoğraflarını paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
26 Eylül 2021, Pazar 16:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kucağında torunun kedisi olduğu halde gazete okurken çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili torunum Aybike’nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı " ifadelerine yer verdi.
Erdoğan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1442114664444272641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1442114664444272641%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fonedio.com%2Fhaber%2Fcumhurbaskani-erdogan-pit-pit-seker-ile-fotograflarini-paylasti-guncel-gelismelere-pek-merakli-1005731
BUNLARI DA OKUYUN