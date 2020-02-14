Erdoğan: Potansiyelin gerisinde kaldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan iş forumuna katıldı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İkinci evimiz olarak gördüğümüz Pakistan’da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sözlerimin hemen başında misafirperverlikleri için Pakistan makamlarına ve halkına şahsım ve heyetim adına şükranlarımı sunuyorum.

İş Forumu münasebetiyle kuracağınız irtibatlar inşallah yeni ortaklıkların kapısını da aralayacaktır. Son dönemde artış gösteren ticaret ve yatırımlara rağmen maalesef bu alandaki potansiyelimizin bir hayli gerisinde kaldığımızı görüyoruz. Toplam nüfusları 300 milyonu bulan Türkiye ile Pakistan’ın ticaretinin 804 milyon dolarda kalmasını açıkçası ülkelerimize yakıştıramıyorum. Sadece temennilerle bu hedeflere ulaşamayacağımız açıktır. Ortak hedefimiz doğrultusunda kararlı, net ve güçlü adımlar atmalıyız.

İki ülkenin ihraç kalemlerinde benzerlik olduğunun farkındayız. Ancak ekonomimizin içinde birbirini tamamlayabilecek çok sayıda alan da bulunuyor. işte bizim bunlara odaklanarak ticaretimizi hak ettiği konuma taşımamız gerekiyor. Bunun için tüm dünyada yükselen korumacılık duvarlarının aramıza girmesine engel olmalıyız. Yatırım noktasında son dönemde gözle görülür bir ivme yakaladık.



