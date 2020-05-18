Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs salgını kapsamında Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
18 Mayıs 2020, Pazartesi 17:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30'da gerçekleştirilen görüşmede, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
AA
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