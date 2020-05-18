Türkiye Erdoğan, Putin ile görüştü

Erdoğan, Putin ile görüştü

Türkiye

Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs salgını kapsamında Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 17:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30'da gerçekleştirilen görüşmede, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

AA


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