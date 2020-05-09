09.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Erdoğan salgın hastanelerini inceledi

Erdoğan salgın hastanelerini inceledi

Türkiye

Erdoğan salgın hastanelerini inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'de yapımı devam eden salgın hastanesinde incelemelerde bulundu.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 15:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sancaktepe’de yapımı devam eden salgın hastanesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra ise Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren salgın hastanesinde inceleme yapıyor.

Erdoğan'ın helikopteri saat 14.35'te Atatürk Havalimanı'na geçti. Erdoğan'ın hastanedeki incelemesi devam ediyor.

Yassıada'yı havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılan hastaneyi incelemek için helikopterle buradan ayrıldı. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na geçerken, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da sürdürülen çalışmaları havadan inceledi.

Atatürk Havalimanı'nda 9 Nisan'da temeli atılan hastane inşaatındaki çalışmaları da denetleyen Erdoğan, Hadımköy'deki hastane alanında da inceleme yapacak.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan 7 yeni konser


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Okurlar diyor ki…
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Ressam Komet: Sanat bir özgürlük meselesidir
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Beşiktaş'ta bir futbolcu ve çalışanda corona virüs çıktı