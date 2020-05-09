Erdoğan salgın hastanelerini inceledi

Sancaktepe’de yapımı devam eden salgın hastanesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra ise Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren salgın hastanesinde inceleme yapıyor.

Erdoğan'ın helikopteri saat 14.35'te Atatürk Havalimanı'na geçti. Erdoğan'ın hastanedeki incelemesi devam ediyor.

Yassıada'yı havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılan hastaneyi incelemek için helikopterle buradan ayrıldı. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na geçerken, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da sürdürülen çalışmaları havadan inceledi.

Atatürk Havalimanı'nda 9 Nisan'da temeli atılan hastane inşaatındaki çalışmaları da denetleyen Erdoğan, Hadımköy'deki hastane alanında da inceleme yapacak.

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