Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Devletin tüm imkanlarını bu vatandaşlarımızın hizmetine sunarak zor zamanlarda yanlarında olduğumuzu gösterdik.

Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen yaklaşık 8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız ile 25 milyondan fazla 20 yaş altı gencimiz her türlü ihtiyaçları Vefa Destek grupları tarafından karşılandı. Bugüne kadar Vefa sosyal destek grupları toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdi.

Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun.

Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi güçlü tuttuğumuz sürece Rabbim bizlerin önünde nice kapılar açacaktır.

Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir yere geleceğinin işaretlerini şimdiden almaya başladık.

Son 18 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz büyük mesafe geleceğimize güvenle bakmamız da en önemli güçtür.

Aydınlık bir geleceğin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz.

Feriha Öz hastanesinin açılışını yapacağız.

Türkiye'nin cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığı önemli dönüm noktaları vardır.

En son 15 Temmuz'da darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Bu tür darbelerin ve girişimlerin ülkemize çok ağır maliyeti olmuştur.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte yarar görüyoruz. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması 14.00 - 20.00 saatleri arasında istisna olma uygulaması devam edecek.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

Maske mesafe ve temizlik çok önemli.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ve nargile satışı bu kapsamın dışında.

Plajlar ve milli parklar 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır

Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.