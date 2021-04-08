Siyaset Erdoğan, şehit savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

Erdoğan, şehit savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

Siyaset

Erdoğan, şehit savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl önce terör örgütü DHKP-C üyelerince adliyedeki odasında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti.

08 Nisan 2021, Perşembe 16:33 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 31 Mart 2015'te görevi başına şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, annesi Saadet Kiraz ile Adalet Bakanlığı tarafından Kiraz anısına düzenlenen öykü ve deneme yarışmasında dereceye girenleri kabul etti. Yarışmada ödül alanlara ödüllerini veren Erdoğan, Savcı Kiraz'ın babasına Kuran-ı Kerim, annesine ise Türk bayrağı hediye etti.



Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA)

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