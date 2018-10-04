İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

7 şehidimizi anmadan geçemeyeceğim. Fatiha okumaya davet ediyorum. Aynı zamanda tüm şehitlerimiz için ve bu mücadelemizi aksatmadan kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Bu saldırılar bizim düşmana olan hırsımızı ve kinimizi artırıyor. Bunu da bilmekte fayda var.

Köln'de camimizi açtık. Almanlar bu camimizi yoğun şekilde ziyaret ediyorlar. Gerçekten bu ziyaretten memnun oldum. Temenni ederim ki, birçoklarının da hidayetine vesile olur. Eser müessiri ile zengindir. O ilin Valisi, Belediye Başkanı'na da gelmiş, geçmiş hepsine teşekkür ediyorum.

"HALKIN EN ÇOK GÜVENDİĞİ İMAMDIR"

140 bin kişilik böyle bir ordunun olduğu yerde neden beklediğimiz neticeyi alamıyoruz? Daha fazla çalışmalıyız. Halkın en sevdiği kişiler imam ve muhtarlardı. Bağlar neden koptu? Bu bağları yeniden tesis edemez miyiz? 140 bin kişilik bu ordu ülkemizin çehresini değiştirmelidir. Siz gönüllerin fatihi olmalısınız. 140 bin kişilik bu ordu ülkemizin çehresini değiştirmelidir. Siz gönüllerin fatihi olmalısınız. Ailelerle sıcak ilişkiler kurmalısınız. Hanım hocalarım bulundukları mahallelerin anneleriyle ilişkilerini geliştirmeli. Camilerimizin kapısı namaz dışında kapatılmalı mı kapatılmamalı mı? Bu soruyu kendimize sormamız lazım.

"BÜTÜN CAMİLERİN KAPISI AÇIK OLMALI"

Bütün camilerin kapısı açık olmalı. Hep beraber bu seferberliği sürdürmemiz lazım. Çünkü bu milletin er geç sığınacağı en önemli yer camilerimizdir. Hala çirkin gelenekleri İslam diye gösteren zihniyetler var. Bundan kurtulmamız lazım. Çocuklarımızın, hanımlarımızın ayaklarını camiye alıştıracağız. Allah ve ahlak demenin yasak olduğu dönemlerde insanlarımıza dinini anlatan özveri abidelerine çok büyük vefa borcumuz var.

"BU ÜLKE ZOR DÖNEMLERİ UNUTMAMIŞTIR"

Bu ülke baskıların dayanılmaz boyutlara ulaştığı zor dönemleri de unutmamıştır. İmam Hatip okullarının kapısına kilit vurulduğu zamanlara şahit olduk. Başörtüsü taktığı için evlatlarımızın geri çevrildiğini gördük. Milletin inancının bizzat bu ülkenin kimi idarecileri tarafından irtica sayıldığı günleri yaşadık. Güçlü bir iktidar partisi olmamıza rağmen kapatılma ile karşı karşıya kaldık. Gerekçesi neydi? İrtica. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemali'n de istismar edildiği dönemleri yaşadık. Yapanlar kim? Ana muhalefetin menşeinde olanlar. Şayet gençler yaşadıkları savrulmaaların çözümünü camilerde değil başka yerlerde arıyorsa ortada yanlış giden bir şeyler vardır. Geleceği inşa edeceksek, cami merkezli bir hayatı özendirmemiz ve teşvik etmemiz gerekiyor.

"KAMU GÖREVLİLERİMİZ SOSYAL MEDYAYA KENDİNİ KAPTIRMAMALI"

Bu meslekler gönül işidir, fedakarlık işidir. Mahalledeki mağdurlar, aileler arasındaki sorunlar cami görevlisinin alanına girer. Nasıl imame tesbihi bir arada tutuyorsa imam kardeşlerimiz de yaşadığı bölgeyi bir arada tutmalıdır. Sözümüz sadece yumuşak değil aynı zamanda anlaşılır da olmalı. Vaaz ve hutbelerin gençlerin anlayacağı şekilde güncellenmesi gerekiyor. Kamu görevlilerimiz sosyal medya girdabına kendilerini kaptırmamalı.