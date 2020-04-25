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Türkiye Erdoğan sosyal medya hesabından şiir paylaştı

Erdoğan sosyal medya hesabından şiir paylaştı

Türkiye

Erdoğan sosyal medya hesabından şiir paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şiir paylaştı.

25 Nisan 2020, Cumartesi 16:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Erdoğan ayrıca yazar ve şair Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizelere yer verdi.

Erdoğan'ın paylaşımdaki dizeler ise, "Müslüman yürekler bilirim daha, Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet, Eller bilirim haşin hoyrat mert, Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı,Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim" oldu.

https://www.instagram.com/p/B_ZuwcJncjn/

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