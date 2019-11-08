Erdoğan talimat verdi: 11 milyon fidan dikilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes Ol-Bugün Fidan Yarın Nefes” sloganıyla 28 Ekim’de duyurduğu ‘11 Milyon Ağaç’ kampanyası rekor ilgi gördü. İş dünyası, sanatçılar, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin de büyük destek verdiği kampanya kısa sürede hedeflenen rakamın üzerine çıktı.

11 milyon 47 bin 430 fidan hedefi birkaç günde aşıldı ve sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonu geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşlara çağrıda bulunarak “11 Kasım günü saat 11.11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını ve dünya rekorunu hedefleyen bu etkinliğe, 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızın gönüllü olarak her türlü desteği vereceğine inancımız tamdır” dedi.





Her fidan için 10 lira

“gelecegenefes.com” adlı site üzerinden fidan sahiplenilebiliyor ya da bağış yapılabiliyor. Bağış miktarı her bir fidan için 10 TL. Dün itibariyle Türkiye genelinde hedeflenen rakamın yüzde 118’ine (13 milyon 50 bin) ulaşıldı. Belirlenen kotayı en fazla aşan iller sırasıyla Manisa, Isparta, Bingöl, Tunceli ve Yozgat oldu.





Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Milletimiz, kampanyamızı sahiplendi. 11’inde 11 milyon fidan dikeceğiz, akabinde de sahiplenilen fidanları kasım ayı içinde dikeceğiz. 11 Kasım’da bir değil, iki dünya rekoru kıracağız. Fidan dikerken çekeceğimiz fotoğrafları Guinness Rekorlar Kitabı’na da göndereceğiz. Dikimde kullanılacak fidanların tüm maliyeti yaklaşık 3 lira” diye konuştu.

Katılım yüzde 118

Fidan dikimi kampanyasına katılım, hedeflenen rakamı aşarak yüzde 118’e ulaştı. Kampanyaya “gelecegenefes.com” adlı internet üzerinden fidan sahiplenerek ya da fidan bağışı yaparak katılabiliyorsunuz. Kampanyaya katılanlara sertifika veriliyor.