Erdoğan talimat verdi! Filistin'e tıbbi yardımlar bu akşam yola çıkıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Filistin'e gönderilecek tıbbi yardımın bu akşam yola çıkacağını duyurdu.
30 Nisan 2020, Perşembe 12:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan v.b. malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur."
https://twitter.com/ikalin1/status/1255780020917866498