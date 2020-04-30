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Ekonomi Erdoğan talimat verdi! Filistin'e tıbbi yardımlar bu akşam yola çıkıyor

Erdoğan talimat verdi! Filistin'e tıbbi yardımlar bu akşam yola çıkıyor

Ekonomi

Erdoğan talimat verdi! Filistin'e tıbbi yardımlar bu akşam yola çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Filistin'e gönderilecek tıbbi yardımın bu akşam yola çıkacağını duyurdu.

30 Nisan 2020, Perşembe 12:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan v.b. malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur."
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