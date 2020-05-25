İl teşkilatlarına video konferans yöntemiyle seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye'nin son 18 yıldaki tüm reformlarına, zaferlerine imza atan AK Parti önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin lokomotifi olmayı sürdürecektir.

Açtığımız ve açacağımız hastanelerle sağlık alt yapımızı daha da güçlendireceğiz. Genel Sağlık Sigortamız ve sağlık sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Salgının en az hasarla atlatılacağına inanıyorum.

CHP zihniyeti gibi polemik ve saldırılarımızla değil eserlerimizle gündeme gelmeye devam edeceğiz. AK Parti'nin kazandırdıklarını tekrar tekrar anlatmalıyız. Eğitimde çocuklarımızı 70-80 kişilik sınıflardan kurtarırken üniversite kapılarında yığılmaları gençlerimize anlatmalıyız. AK Parti'nin kazandırdıklarını tekrar anlatmalıyız. Ne kadar terör örgütü varsa hepsinin başını ezdiğimizi anlatmalıyız.

İlk ve orta öğretimde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz olarak verdiğimizi anlatmalıyız. Adalet hizmetlerinde mevzuattan altyapıya, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler kat ettiğimizi anlatmalıyız. Hakim savcı sayımızı iki kattan fazla artışla 21 bine, yardımcı personel sayısını 138 bine çıkardığımızı anlatmalıyız. Bireysel başvuru hakkında, HSK'nın yeniden yapılandırılmasından, askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi adım attığımızı anlatmalıyız. Güvenlikte, ülkemize saldırması için beslenip büyütülen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdiğimizi anlatmalıyız.

Sağlıklı konut ürettiğimizi anlatmalıyız. Aynı şekilde organize suç örgütlerine de göz açtırmadığımızı anlatmalıyız. Milli savunma, içişleri ve dışişleri bakanlıkları ile MİT'in başını çektiği güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonu geliştirdiğimizi anlatmalıyız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. 2023 seçimlerine kadar yoğun gayret içinde olmalıyız. Seçimlere kadar durmak yok, yolumuza devam etmeliyiz.

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