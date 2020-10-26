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Erdoğan: Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır

Siyaset

Erdoğan: Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk tarafının Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yana olduğunu söyledi.

26 Ekim 2020, Pazartesi 18:59 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır." ifadesini kullandı.

"Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde bir çözümü kabul etme niyetinin bulunmadığı aşikardır." diyen Erdoğan, "(Kıbrıs'ta) Yarım asrı geride bıraktığımız müzakere sürecinde artık mevcut parametrelerle neticeye varılamayacağının anlaşılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta acil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki iradesinin baki olduğunu belirtti.

AA


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