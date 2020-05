Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son nefesini kadar hizmetlerini sürdüren hocamızın ismi elbette gönüllerde hep yaşayacaktır. Türkiye salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplayan bir ülkedir. Genel sağlık sigortamıza gıptayla bakıldığını çok iyi biliyoruz. 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz.

Salgın döneminde iki ayı bulmadan inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz bu acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum Feriha Öz hastanesi askeri havaalanının bir ucunda yapılmış. Herhangi bir hasta uçakla gelip hemen yaya mesafede hastaneye ulaşacağı bir yer. Sağlık turizminde çok ciddi sıçrama yapıyoruz.

Hamdolsun şehrimizi gurur verici yatırımlarla donattık, ülkemize ve milletimize özellikle hizmetle geçirdiğimiz her gün her an için rabbimize hamd ettik. Tek parti faşizminin sadece milletimizin değerlerine değil, kalkınmasına büyümesine vurduğu maliyetin ağır maliyetini de müşade ettik. Türkiye’nin ihtiyacı kavga değil, eser siyasetidir, milletimizin beklentisi polemik değil inşa siyasetidir. Bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük miras gerçekleştireceğimiz zihniyet devrimidir.

Bu ülkede hiç kimse milli iradeyi zorla alaşağı edemez, demokraside ve ekonomide milletimize beklediği hizmetleri sunamayanların vesayet oyunlarıyla iktidar devşirdiği dönemler geride kalmıştır. Her kim Türkiye’de demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, dış politikayı daha ileriye götüreceğine ikna ederse ülke ona teslim edilir.

Ben mesela şimdi Murat Bey’in kızından da bir şey istiyorum, bir hoca olarak sizlerin de bu tesislere doktorlar yetiştirmeniz lazım. Aynı şeyi Feriha Öz’ün oğlu kızından da bu ricada bulundum, bu yarışı yapmamız gerekiyor. Her kim eğitimde sağlıkta ulaştırmada, sporda, savunma sanayinde tüm temel hizmet alanlarında ülkeyi daha ileriye taşıyacağının güvenini verirse millet ona yönelir.

Türkiye’nin önünde özellikle demokrasiden ve kalkınmadan başka alternatif yoktur. Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan açılış töreni bu anlayışın en somut tezahürüdür, kubbede hoş bir sâda bırakmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. 45 günde bu eser yapıldığına göre, yeşillendirilmesi de süratle yapılabilir.

3 kavram çok önemli: Maske, mesafe ve temizlik

Değerli misafirler salgın döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin, dünyanın tüm ülkeleriyle birlikte bize de olumsuz etkileri oldu. İlk çeyrekte ülkeler daralırken Türkiye ise yüzde 4,5 oranındaki büyüme ile bu tablodan ayrıştı.

Gelişmeler küresel ekonomide ülkemizin çok avantajlı olacağını gösteriyor. Salgın döneminde yaşanan kayıpları ülkeler nasıl telafi edebileceklerini bilmiyorlar. Sağlık sektöründe de ülkemizin yıldızı giderek parlıyor, genç eğitimli yenilikçiliğe yatkın insan potansiyelimizle geleceğe umutla bakıyoruz. Normalleşme adımları bu yeniden yapılanma sürecinde geride kalmamamızı temin edecektir, eskisinden daha çok çalışarak bu fırsatı değerlendirme kararındayız.

3 kavram çok önemli, maske, mesafe ve temizlik. Bu hassasiyetlere riayet ederek salgının yeniden hortlamasının önüne kesinlikle geçmemiz şart. Milletimize güveniyoruz, ülkemize güveniyoruz.

