Erdoğan: Uzun bir süre maske ile yaşamak mecburiyetindeyiz

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.15'te başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye salgın döneminde pozitif ayrışma göstermiştir"

Dünya ile beraber ülkemizi de etkileyen corona virüsle ilgili mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerliyoruz. Pek çok ülkenin çaresiz kaldığı, salgına teslim olduğu bir dönemde Türkiye sağlık altyapısının ve sosyal güvenlik sisteminin gücü sayesinde pozitif bir ayrışma göstermiştir. Salgınla mücadelenin başarısına paralel olarak aldığımız tedbirleri her hafta kabine toplantımızda gözden geçiriyoruz. İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak adımları önümüzdeki tabloya uygun şekilde yeni normalleşme programımıza özellikle bu çerçevede atıyoruz. Geçtiğimiz hafta bu çerçevede ilk kararları almıştık. Bunlar arasında yer alan kimi işletmelerin faaliyetine izin verilmesiyle ilgili uygulama dün başladı.

Her ne kadar yine arzu etmedik sahnelere rastlasak da genel olarak halkımızın belirlenen krallara riayet ederek, işinin başına geçtiğini alışverişini yaptığını gördük.

"Uzunca bir süre maske ile yaşamak mecburiyetindeyiz"

Dünkü kabine toplantımızda yeni normalleşme kararları aldık. 7 ilimizde kaldırdığımız şehirler arası giriş çıkış yasağını 9 ilimiz için de genişlettik. 19 Mayıs tatilinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamak suretiyle 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirdik.

Her fırsatta altını çizdiğim gibi, uzunca bir süre maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, temizlik, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama, kalabalıklardan uzak durma ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz.

Türkiye olarak biz salgını tamamen bitirsek bile dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe, sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır.

"Meydanı bu faşist zihniyete bırakmayacağız"

Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Meydanı bu faşist zihniyete bırakmayacağız.

Salgın sonrası, sadece küresel siyasi ve ekonomik ilişkiler değil, zihinler de yeniden yapılanma sürecine girecektir. Salgın döneminde yaşananlar, sağlık alanında yaptıklarımızın önemini ve atılan iftiraların ne kadar boş olduğunu göstermiştir. Her alanda hazırlıklarımızı yaparak, belki birkaç ay, belki birkaç yıl sonra başlayacak bu tartışma ve dönüşüm sürecini en iyi şekilde karşılamalıyız.

Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirme konusunda buradaki heyete sizlere çok önemli görevler düşüyor.

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