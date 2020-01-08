Erdoğan ve Putin ikinci kez görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılmasının ardından tekrar bir araya geldi. Görüşmeye iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da katılırken ikinci görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

08 Ocak 2020, Çarşamba 16:57 Son Güncelleme:
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Erdoğan ve Putin ikinci kez görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden bir araya geldi. 

Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmeye her iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da katıldı. İkinci görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

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