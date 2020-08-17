Erdoğan-Putin görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ele alınırken, iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurgulandı.

Görüşmede, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Erdoğan ve Putin, Suriye'de, Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.