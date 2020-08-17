Siyaset Erdoğan ve Putin Libya'daki gelişmeler hakkında görüştü

Erdoğan ve Putin Libya'daki gelişmeler hakkında görüştü

Siyaset

Erdoğan ve Putin Libya'daki gelişmeler hakkında görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

17 Ağustos 2020, Pazartesi 14:08 Son Güncelleme:
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Erdoğan-Putin görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ele alınırken, iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurgulandı.

Görüşmede, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Erdoğan ve Putin, Suriye'de, Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

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