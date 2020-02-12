Siyaset Erdoğan ve Putin, Suriye hakkında görüştü

Erdoğan ve Putin, Suriye hakkında görüştü

Siyaset

Erdoğan ve Putin, Suriye hakkında görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye sorununu ele aldı.

12 Şubat 2020, Çarşamba 12:24 Son Güncelleme:
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Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye krizinin ele alındığı söylendi. 

Her iki liderin krizin çeşitli yönleri üzerinde müzakerelere devam ettiği belirtilen açıklamada, özellikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kötüleşen durumun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “Görüşmede 17 Eylül 2018’deki Soçi muhtırası dahil Rus-Türk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemi vurgulandı. Bu amaçlar için ilgili kurumların aracılığıyla ilave temasların yapılması kararlaştırıldı” denildi.

Putin ve Erdoğan'ın Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki anlaşmalarının uygulanmasının önemine vurgu yaptığı söylendi.


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