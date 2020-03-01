Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşeceği tarih belli oldu. İki lider 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek.

Dün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İstanbul Milletvekilleriyle Buluşma Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, şunları anlatmıştı:

"Sayın Putin'e de söyledim, 'Sizin orada ne işiniz var? Eğer siz üst kuracaksanız, üssü yine kurun ama şu anda orada siz, bizim önümüzden çekilin, bizi rejimle baş başa bırakın. Biz de rejimle gereğini yaparız.' Tabii ona da 'Biz çekildik.' diyemiyorlar. Menfaatleri nedir inanın bunu çözebilmiş değiliz. Yani 2-3 tane üsse, Tarsus'ta bir deniz üssü, içeride iki tane işte Lazkiye'de, vesairede üsse işte bir Hmeymimleri var bunların var meşhur, kurun, bundan bizim bir derdimiz yok. Dün gece Trump diyor ki 'Ya burada Putin'in ne beklentisi var? Ne istediği var?' Bunları söyledikten sonra bir de 'Kamışlı'da bir petrol olayı bunların var.' dedim. 'Orada petrol var mı?' dedi. 'Orada petrol var.' dedim, 'Ama Deyrizor kadar değil.' dedim. Ondan sonra böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Fakat bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim ne petrol derdimiz var ne orada toprak derdimiz var. Biz sadece bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz."

Ne oldu?

Türkiye'nin 34 şehit vermesinin ardından Rusya'dan yapılan ilk açıklamada; Türkiye'nin askerlerin konumu konusunda kendilerine bilgi verilmediği ifade edilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaptığı açıklamada Rusya'ya konum bildirildiğini söyleyip Moskova'dan gelen açıklamayı yalanlamıştı.

Kaynak: NTV



