İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ekim 2017’de İran’ı ziyaret etmiş, 4. Konsey toplantısını İranlı kardeşlerimin ev sahipliğinde gerçekleştirmiştik. İran’ın yaptırımlarla baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemde bu ziyaretin farklı bir önem taşıdığını düşünüyorum.

Değerli kardeşim Ruhani ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi, güncel bölgesel gelişmeleri ele aldık. İkili ticaret hacmimiz 2017’de 11 milyar dolar, 2018 Ekim itibariyle ne yazık ki 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 30 milyar hedefine ulaşmak için çok daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

"YAPTIRIMLARA KARŞI İRAN'IN YANINDAYIZ"

ABD'nin anlaşmadan çekilmesini doğru bulmuyoruz. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini tehlikeye attığını Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kere daha vurgulamak isterim. İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların arttığı bu dönemde İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz.

Ruhani'nin açıklamalarından satır başları:

Sayın Erdoğan'a davet ettiğiniz için sıcak ve iyi misafirperverliğiniz için ben ve heyetim teşekkür ediyoruz. Yaptığımız bu beşinci yüksek düzeyli iş birliği toplantısı. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkinin gelişmesi için iyi bir toplantı yaptık. İki ülke arasındaki iş birliği konuları, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık. Hiçbir üçüncü ülke ilişkimizi bozamaz.