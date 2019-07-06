AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları şöyle:

Kış dönemi çalışmaları biterken milletvekillerimizle bir araya gelerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Sonbahara doğru Kızılcahamam kampını gerçekleştireceğiz. Seçimde yüksek başarı gösteren illere Cumhurbaşkanımız ziyaret gerçekleştirerek teşekkür turuna çıkacak. Perşembe günü de son toplantıyı gerçekleştireceğiz. Toplantıda iç ve dış politika konuşuldu. Toplantılara MKYK ve MYK üyelerimiz bulunmuyor çünkü sayın cumhurbaşkanımız o isimlerle sürekli temas halinde ve görüşüyor.

Milletvekilleri ile görüşme 4 saat sürdü. Muhtemelen bundan sonraki toplantılarımızı milletvekillerimizle Çarşamba ve Perşembe görüşeceğiz. Tüm grubumuzla görüşmeler tamamlanana kadar sürecek.

Hayatın icabı gereğidir. Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında yeterli performans göremediğimiz noktalar güncellenecek. Önemli olan burada hizmetin vatandaşa hızlı gitmesidir. Sistemdeki sorunlar sisteme uyum sağlayamama varsa tespit edilecek. Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur. Milletin onayı bu sistem değişikliği ile ilgili zaten onayı vardır. Bizim yaptığımız performansın ölçümü ve eksik kalan yerlerin onarılmasıdır.

Türkiye’nin Suriye Irak ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle güvenlikle ilgili herhangi bir açığının olmaması gerekir. Türkiye eğer bu sistemi almışsa ve parasını ödemişse bu sistemi kullanacaktır. Türkiye’nin sınırlarının güçlü bir şekilde korunması demek aynı zamanda NATO’nun ve Avrupa’nın da sınırlarının korunması demektir. O yüzden bu konuda aslında bize destek olmaları gerekir."