Türkiye Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açık

Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açık

Türkiye

Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için Twitter’da başlatılan destek kampanyası hakkında, "Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese, yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık" dedi.

05 Şubat 2021, Cuma 23:12 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’#ErdoğanınYanındayız’ etiketi ile sosyal paylaşım sitesi Twitter’da kendisi için başlatılan destek kampanyasına cevap verdi. Erdoğan, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye´sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

DHA

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