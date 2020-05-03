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Türkiye Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe salgın hastanelerinden ilk görüntüleri paylaştı

Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe salgın hastanelerinden ilk görüntüleri paylaştı

Türkiye

Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe salgın hastanelerinden ilk görüntüleri paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı devam eden pandemi hastanelerinin içerisinden ilk görüntüleri paylaştı.

03 Mayıs 2020, Pazar 11:32 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor.

Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız.

Diğer taraftan, paylaşılan görüntülerde bazı hasta odalarının hazırlık aşamasının tamamlandığı görüldü. Hasta yataklarının ve diğer ekipmanların yerleştirildiği görüntülendi. Video üzerinde de bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanelerin 45 gün içerisinde bitirileceğini bir kez daha belirtti.

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