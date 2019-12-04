Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul etti

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i kabul etti. Erdoğan ve Miçotakis ikili görüşme gerçekleştirdi.

04 Aralık 2019, Çarşamba 19:11
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Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili görüşmelerinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

İngiltere (DHA)

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