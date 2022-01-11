Siyaset Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Lazaris’i kabul etti

Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Lazaris’i kabul etti

Siyaset

Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Lazaris’i kabul etti

Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

11 Ocak 2022, Salı 17:16 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Lazaris, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Lazaris'in eşi ve bazı büyükelçilik mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafı çekindi.


İHA

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