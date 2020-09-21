Siyaset Erdoğan'a hakaret içeren manşet sonra Türkiye'den Yunanistan'a mektup

Erdoğan'a hakaret içeren manşet sonra Türkiye'den Yunanistan'a mektup

Siyaset

Erdoğan'a hakaret içeren manşet sonra Türkiye'den Yunanistan'a mektup

Adalet Bakanı Gül, Dimokratia gazetesinin Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi.

21 Eylül 2020, Pazartesi 14:32 Son Güncelleme:
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Bakan Gül mektupta,"Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum. Asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca gereken adımların acilen atılacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.


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