Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizler hasretle muhabbetle selamlıyorum. Değerli Belediye Başkanımız Mehmet Yarka'ya acil şifalar diyorum. Şırnak'a özel şükranlarını iletmek istiyorum. Geçen yıl 11 Mart'ta buraya geldiğimizde verdiğiniz sözü tuttunuz ve Şırnak'ı yüzde 62 ile AK Parti'ye emanet ettiniz.

Bugün Şırnak'a elimiz boş gelmedik. Kongremizden sonra yatırım bedeli 3.5 milyar lirayı geçen 591 eserin açılışını yapacağız. Tüm Türkiye'yi bir kez daha kat etmiş olacağız. Ülkemizin 81 vilayetinin hepsine defalarca gittim.

Muhalefet milletten kaçıyor

Ülke ve dünya meseleleri ile ilgili her konuda biz kulağımızı da gönlümüzü de milletimize çeviriyoruz. Sorumluluklarımızın ağırlığına rağmen, halkımızla muhabbetimizi sıkı tutarken, muhalefet milletten kaçıyor.

Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor. Bizim en büyük gıdamız milletimizle kurduğumuz gönül bağıdır. Biz tüm hayatımızı millete hizmete adadık. Attığımız her adımda da milletimiz hep yanımızda oldu.

Girdiğimiz her kavgada milletimiz yanımızdaydı. Bundan daha büyük itibar tanımıyorum. Siz ne diyorsanız, ne bekliyorsanız onu yapmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Hiçbir şey birliğimizden daha önemli değildir

Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir.

Biz neden Azerbaycan'da varız. Ne diyorlar Minsk 3'lüsü. Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Bunlar her türlü silahlı desteği veriyorlar. Azerbaycan Ermenilerden topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden alacaklar.

Hayırdır Amerika ne işin var burada. Batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil. Ermenistan Azerbaycan'ı ateşkese rağmen yine vurdu. Biz ses verince de "Türkiye'ye bakın hiç sessiz durmuyorlar" diyor Batı. Sessiz durmayacağız.

Canı yanan biziz, kanı dökülen biziz

Şırnak'ın bir tarafı Irak bir tarafı Suriye. Bunlar bizim binlerce yıllık kardeşlerimiz. Her iki bölgede de acılar yaşanıyor. Terör örgütleri sizi istismar ederler, bunlar kendi çıkarları için burada bulunan ülkeler için savaşıyorlar. Acı çeken biziz ama kazanan başkaları. Canı yanan biziz, kanı dökülen biziz, evlat acısı çeken biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?

Yollarınızın, hastanelerinizin devlet kurumlarının diğer yerlerden farkı var mı? Diğer 80 vilayette ne varsa sizde de aynısı yok mu? Bir aksaklık varsa işte buradayım, muhattabınız benim. Size ayrımcılık yapılıyorsa hesabını sormak boynumun borcudur.

Biz akan kanı durdurmak için biz her yolu denedik. Ama terör örgütü bu çabamıza rağmen şehirlerimizi çukurlarla bölmeye çalıştı.

Küresek senaryolar

Bugün Türkiye eski dönemle mukayese edilmeyecek bir noktada duruyor. Dün 3-5 teröristle Türkiye'yi köşeye sıkıştırıyorlardı, şimdi bunlar işlemeyince küresel senaryolarla üstümüze geliyorlar. Ama Rabbim'e şükürler olsun bütün senaryoları bir bir bozduk.

Türkiye 2023 hedeflerine ulaşma sevdasıyla yoluna devam ediyor.

İşte dün Karadeniz'de sondaj sahasındaydım. Bu rezerv ülkemizin doğal gaz ihtiyacını yıllarca karşılayacak. Bu zenginlikleri vatandaşlarımızın refahı için kullanacağız. Bizim babalarımızın hayatı baskı ve yoksulluk içinde geçti. Bugün artık nispeten daha iyi şartlarda hayat sürüyor. İnşallah torunlarımıza daha iyi bir Türkiye miras bırakacağız.





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