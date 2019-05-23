Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan satır başları:

İftar soframızı yöneticilerimiz, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık memurlarımız, teknisyenlerimiz ile paylaşıyoruz.

Türkiye'nin tüm şehirleri ilçe ve beldeleri, mahalle ve köyleri Ramazan ile beraber bugün burada olduğu gibi dayanışma yardımlaşma ve kucaklaşma iklimini teneffüs ediyor.

Ülkemizin dört bir yanında kurulan ramazan sofralarıyla yüreklerimiz bütünleşiyor.

Öyle hadiselere şahit oluyoruz ki hayata dair umutlarımız yerini karamsarlığa bırakıyor.

Komşumuz Suriye'deki gibi diktatörler sırf iktidarlarını korumak için kural ahlak tanımadan kendi ülkelerini devasa bir enkaz yığınına çevirebiliyorlar.

Batı başkentlerinin şatafatlı görüntüsünün altında yüz binlerce Afrikalı ve Asyalının alın teri ve gözyaşı olduğu inkar edilemez bir gerçektir.

Bir damla petrolü, bir damla kandan değerli gören karanlık zihniyetin yaşananlarda rolü vardır.

Irak'ta Libya'da, Afganistan'da hüküm süren dramların tek sorumlusu çıkarlarının peşinde koşanlar da değildir.

Kendi muhasebemizi kendi iç sorgulamamızı yapmadan başkalarından insaflı olmalarını bekleyemeyiz.

Bin 400 yıllık kardeşliğimize önce biz sahip çıkmazsak, kardeşlik hukukunu önce biz yüceltmezsek başkaları bizim adımıza yapmayacaktır. Hiç kimse bizim için elini taşın altına koymayacaktır. Ramazan bunun için önemlidir.

Türkiye bu günlere geçmiş hatalarından ders çıkartarak gelmiştir. Ülkemiz önüne çıkan engelleri aşa aşa bu günlere gelmiştir.

Cumhuriyet tarihinde görülmeyen atılımları sağlıkta biz gerçekleştirdik. Şu anda 81 vilayetin sadece vilayet merkezlerinde değil ilçelerinde varılıncaya kadar hastanelerimiz burada görev yapıyor.

Gece yarılarında sıra numarası kuyruklarına girilen, farklı meslek grupları için farklı hastanelerin olduğu eski Türkiye manzarasına biz son verdik. Hastaların, ölülerin rehin tutulduğu o günlerden bu günlere geldik.

Son 17 yılda hastane sayımızı bin 536'ya yatak sayısını 238 bine çıkardık.

Ambulans sayımızı tamamı yeni olmak üzere 618'den 5148'e ulaştırdık.

Kapına hasta geldiği anda içeri alacaksın ilk müdahaleni yapacaksın. Nereden nereye geldik. Çünkü ben damdan düştüm. Biz damdan düştük o yüzden ilk iş eğitimden ve sağlıktan başladık.

4 temel kolon dedik bir eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Sağlığa bu kadar önem vermemizin sebebi bu. İskandinav ülkeleri hastalarını buraya gönderiyor. Şehir hastaneleriyle beraber Türkiye bir devrim yaşıyor.

KAMUDA İSTİHDAM MÜJDESİ

Avrupa buraya gelmeye başladı. İskandinav ülkeleri hastalarını buraya göndermeye başladı. Bunu sadece biz yaptık.

Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda çalıştırmak için süreci başlattık. Yani yaklaşık 30 bin.

12 bin yatak kapasiteli 9 şehir hastanemizi ülkemize kazandırmış olduk. 10 bin şehir hastanemizin yapımı devam ediyor.

2023'e kadar 44 bin 400 yatak kapasiteli şehir hastanelerini vatandaşımıza açmayı hedefliyoruz.

Şu anda 550 bin yabancı hasta rakamına ulaşmış durumundayız.

Burası bir sağlık havzası haline geliyor.