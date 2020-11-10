Siyaset Erdoğan'dan ABD Başkanı seçilen Biden'a tebrik mesajı

Erdoğan'dan ABD Başkanı seçilen Biden'a tebrik mesajı

Siyaset

Erdoğan'dan ABD Başkanı seçilen Biden'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.

10 Kasım 2020, Salı 19:11 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Biden'a gönderdiği tebrik mesajında, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliği ve müttefiklik bağının, dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır."

AA


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