Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları:

Göç alanında uzman seçkin isimleri bir araya getiren sayın rektör ve üniversite görevlilerini tebrik ediyorum. Göçün sebepleriyle sosyal,

kültürel ve ekonomik etkileriyle bizi yeniden düşünmeye sevk edeceğine inanıyorum. Göç konusunun, özellikle son yıllarda küresel bir mesele olarak dünyanın gündemini işgal ettiğini görüyoruz. 2. dünya savaşından bu yana en çok insan hareketliliği dönemini yaşıyoruz.

''İNSANİ DRAMLARI UNUTMADIK, UNUTAMAYIZ''

Dünya nüfusunun yüzde 3 göçmen olarak hayatını sürdürmektedir. Zaman zaman içimizi acıtan pek çok manzarayla da karşılaşıyoruz. Güvenli bir gelecek kurma ümidiyle çıkılan yolculuk kimi zaman felaketle neticeleniyor. 30 bine yakın göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti. Aylan bebek başta olmak üzere Ege'de yaşanan insani dramları hiçbirimiz unutmadık, unutamayız. İnsanlık sadece Akdeniz'de değil, Ege'de ve Meriç'te de sınıfta kalmıştır.

Mazlumların botlarının nasıl kasten batırıldığını gayet iyi hatırlıyoruz. Göç konusunda batılı devletler sürekli şikayet etse de bu meselede asıl yükü taşıyan gelişmekte olan ülkelerdir. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, insan hayatı ile ilgili bu kriz karşısında sorumluluk üstlenmiyor.

Türkiye sayıları 4 milyon bulan sığınmacıya tek başına ev sahipliği yapmıştır. Türkiye kıtaların ve kültürlerin kavşağında bulunan bir ülke olarak göç olgusuna asla yabancı değildir.

"OBAMA GÖREVDEYKEN ARADI"

2. dünya savaşı sırasında Avrupa'daki Türk diplomatlar, Türk pasaportuyla yüzlerce mazlumu soykırımdan kurtardı. Zulme ve katliama uğrayan herkese güvenli bir liman şefkatli bir yuva olduk. Obama görevdeyken şahsımı aradı ve Kobani'deki Kürtlerin zor durumda olduğunu ve bu konuda özellikle kapılarımızı açmamız için destek istedi.

Dedim ki bu durumda nasıl olacak. Bana verdiği cevap şu; Bu insanlar ölümle karşı karşıya. Gerekirse biz tüm mühimmatla buraya uçağı indireceğiz. Ben de dedim ki, biz buna ortak olamayız. Çünkü o operasyonun ötesini görüyorum. Ciddi bir savaş söz konusuydu. Nitekim öyle oldu. Binlerce, on binlerce Kürt kardeşimiz o operasyonda öldü. On binlerce Kobanili Kürt şu anda hala bizim ülkemizde. Biz onlara kapımızı kapamadık.

ABD'YE SERT TEPKİ

(ABD) Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka. Hala bunlar terörle, teröristlerle beraberler. Dostlar, dostluğunu icra ettiği müddetçe gönlümüzü açarız. Ama etmezlerse bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da onu yaparız.

Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırdığımız bölgelere de göç krizini biz engelledik.



