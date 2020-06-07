Siyaset Erdoğan'dan 'Ankara'da mesaiye devam' paylaşımı

Erdoğan'dan 'Ankara'da mesaiye devam' paylaşımı

Siyaset

Erdoğan'dan 'Ankara'da mesaiye devam' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ankara'da çalışmalarına devam ettiğini belirten fotoğraflar paylaştı.

07 Haziran 2020, Pazar 19:01 Son Güncelleme:
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Erdoğan, Twitter hesabından "Ankara'da mesaiye devam" notuyla yaptığı paylaşımda 4 kare fotoğrafa yer verdi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı ve yürürken çekilmiş fotoğrafları kullanıldı.



AA


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