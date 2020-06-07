Erdoğan'dan 'Ankara'da mesaiye devam' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ankara'da çalışmalarına devam ettiğini belirten fotoğraflar paylaştı.
07 Haziran 2020, Pazar 19:01 Son Güncelleme:
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Erdoğan, Twitter hesabından "Ankara'da mesaiye devam" notuyla yaptığı paylaşımda 4 kare fotoğrafa yer verdi.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı ve yürürken çekilmiş fotoğrafları kullanıldı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1269645464888127489
AA
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