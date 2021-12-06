Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İkili ve heyetler arası olmak üzere inanıyorum ki son derece başarılı görüşmeler gerçekleştireceğiz.

Bugün kardeşim Şeyh Temim'in anne ve babasıyla ailece akşam bir arada olacağız. Onlarla yemeğimiz olacak, yarın da yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı yapacağız. Toplantımızda heyetler arası görüşmelerimiz olacak ve en geniş manada toplantımızı gerçekleştireceğiz.

Türk - Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü söz konusu. Bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle orada bir arada olacağız.

Katar'la bugüne kadar siyasi, askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. İşbirliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık. Yarınki 7. toplantı ile yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz.

Ortak gündemimizde yer alan bölgesel konularda da fikir teatisinde bulunacağız. Kuvvet komutanlığımızda görev yapan Mehmetçiklerle ve komutanlarla hasbihal edeceğim.

Türkiye ile Katar olarak önümüze çıkan badireleri iki dost olarak aşmayı başardık. Ekonomiden savunmaya kadar pek çok alanda kazan-kazan temelinde ortaklığımızı güçlendirdik. Siirt'te açtığımız çinko tesisi bunun en son örneklerinden birisidir.

SORU - CEVAP

"TÜM KÖRFEZ ÜLKELERİYLE BİRLİKTELİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEKTEN YANAYIZ"

Türk yapısı olarak Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleri ile olan birlikteliğimizi çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz. Buna rağmen bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız.

Katar'a yönelik konulan ablukalar bu yılın başından itibaren kaldırıldı. Körfez ülkeleri arasında dayanışma tesis edildi. Nasip olursa Şubat ayı çinde geniş bir heyet ile Abu Dabi'ye bir ziyaretimiz olacak. Ekonomik ilişkilerde atılan adımları daha da etraflıca ele almak suretiyle, bu konuda gerek Türkiye'de gerekse BAE'de yapılan ve yapılacak yatırımlarla bunu perçinleyeceğiz.

Bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olan Katar'la attığımız adımlar bunun nişanesidir. Rakamlar ufak rakamlar değil. Ciddi yatırımlarla bunu sürdürüyoruz. Türk işadamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımı çok çok yüksek rakamlardır. Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar tutarındadır.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakanımız heyeti ile birlikte gerek işçi gerek işveren tarafı ile görüşmeleri yapacaklar. Görüşmeler sonrası bir yere varacaklar. Dönünce tarafların teklifleri nedir, ne konuştular göreceğiz. Daha önce de söylediğim gibi biz işçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en idealini gerek brütü gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai karar ile birlikte de sadece işçi kesiminin değil, işverenin de memnun olması lazım. Hep söylüyoruz, istihdam, ihracat, büyüme, yatırım... İşçinin emeğine, işverenin yatırım gücüne ihtiyacımız var. İki gücün ayakta durmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece bu yıl alınacak karar değil, önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak karar da var. Bunu düşünerek karar vereceğiz.

"TALİBAN'IN KADINLARIN SOSYAL HAYATTAKİ YERİ İLE ALAKALI VERDİKLERİ SÖZLER VAR"

Taliban'ın üst düzey yöneticilerinin bir Türkiye ziyareti oldu. Kendileri özellikle kadınların sosyal hayattaki yeri ile alakalı, gerek çocukların eğitimleri ile verdikleri sözler var. Ümit ederiz ki bu sözler tutulur. Bu sözlerin tutulması ile de ülkenin dünya ile bütünleşmesi adımları atılır. Taliban yönetiminin Afganistan'da havalimanının Türkiye-Katar tarafından işletilmesini talep ediyorlar. Bunun görüşmelerini Katar ile de yürütüyoruz, gündemimize aldık.



