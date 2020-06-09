Türkiye Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

Türkiye

Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl önce Batman'da hain terör saldırısında şehit olan Aybüke Yalçın ile ilgili paylaşımda bulundu.

09 Haziran 2020, Salı 14:08 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum.

Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum.


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