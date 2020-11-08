Türkiye Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşlerimiz zafere ulaştılar

Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşlerimiz zafere ulaştılar

Türkiye

Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşlerimiz zafere ulaştılar

AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde sözlerine ''Şuşa zaferini tebrik ederek'' başlıyorum diyen Erdoğan, ''30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz sabrettiler ve zafere ulaştılar'' dedi.

08 Kasım 2020, Pazar 14:49 Son Güncelleme:
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir"

Sözlerime Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar. Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir. Kardeşim Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum. 

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Milleti hor görmenin bahanesi olmaz

Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğu şu dönemde Kocaeli'nden yine en büyük desteği bekliyoruz. AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir. Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir sıfat, milleti hor görmenin bahanesi olamaz. Teşkilatlarımızdaki değişimin dışlamanın değil daha çok insanımızı kucaklamanın vasıtası olarak görüyoruz. Bu millete efendi değil hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız. 

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