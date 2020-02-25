Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dün şehit olan Azerbaycanlı İbrahim kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kısa bir süre önce bir kardeşimiz daha şehit edilmiş, ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Azerbaycan halkına da başsağlığı dileklerimi burada ifade etmek istiyorum.

Bugün yapacağımız görüşmelerde Bakan arkadaşlarımız birbirleriyle gerekli görüşmeleri yaptılar.

Geçtiğimiz yıl, kardeşim Aliyev, 'Yukarı Karabağ Azerbaycan'dır!' diyerek görüşünü açıkça ifade etmiştir. Aynı hususun altına biz de imza atıyoruz.

4.5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda kardeşimle mutabık kaldık ve bunun için tüm bakan arkadaşlarımız ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koymalı.

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