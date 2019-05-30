Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak tebrik etti.

TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede, IKBY Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.



